رئيس الوزراء الهنغاري يطالب بحل البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة فساد

أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري السعي لحل البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة فساد وصفت بأنها الأسوأ في تاريخها.

وقال أوربان فى تصريحات صحفية اليوم: "نحن نطالب بحل البرلمان الأوروبي، داعيا إلى مراجعة قواعد انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأوضح أوربان أنه يجب انتخاب البرلمانيين الأوروبيين من قبل نواب البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس من قبل الناخبين مباشرة، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس.

يجدر الإشارة إلى أن بلجيكا تواصل التحقيق في قضية فساد في البرلمان الأوروبي لنواب وموظفين لديهم صلات بممثلي المصالح القطرية.

والإثنين الماضى، نفذت الشرطة البلجيكية، عملية تفتيش في البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق حول شبهات الفساد للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، وفق ما أفادت النيابة الفدرالية البلجيكية.

وقال مصدر قضائي إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في بلجيكا في إطار هذا التحقيق، والأولى التي تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي مباشرةً، بحسب فرانس برس.

وأفاد مكتب المدعي العام الفيدرالي بمصادرة مجموع مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة تعود لثلاثة مشتبه بهم.

وأوضح بصورة مفصلة أنه تم ضبط "600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، ومئات آلاف اليورو في حقيبة مصادرة من غرفة أحد فنادق بروكسل، وحوالي 150 ألف يورو في شقة تابعة لعضو في البرلمان الأوروبي".

سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي

سُجنت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرون الأحد بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل.

وفُتح التحقيق منذ "أكثر من أربعة أشهر"، وأوقف الجمعة ستة مشتبه بهم في العاصمة البلجيكية.

وأطلق سراح اثنين منهم الأحد أحدهما الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال الإيطالي لوكا فيزينتيني، وسُجن الأربعة الآخرون بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد".

البرلمان الأوروبي يفتح تحقيقاً

من جانبها أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، الإثنين، عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على كل ملابسات قضية الفساد المرتبطة بشبهات فساد التي اتهمت فيها نائبتها اليونانية إيفا كايلي، مشيرة إلى أن هذا المسار سيسمح بإصلاح هذه الهيئة.

كما اعتبرت ميتسولا بأن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم" مبدية "غضبها الشديد وحزنها" بعد تفجر الفضيحة، بحسب فرانس برس.