ضبط أدوية محفوظة بغير اشتراطات التخزين المناسبة داخل مخزن بدون ترخيص

قامت حملة مكبرة مشتركة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية برئاسة محمد الميهي، والدكتورة هبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، واللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية حيث تم المرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية لضبط الأسواق بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة وضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11692/2022 جنح أول الزقازيق ضد “م .م. أ” صاحب مخزن أدوية بناحية الحسينية أول الزقازيق لإدارته بدون ترخيص وحيازة أدوية في درجة حرارة غير مناسبة وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 2 مليون جنيه.

كما توجهت الحملة للمرور على ثلاجات حفظ اللحوم والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات القياسية والمواصفات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث تحرير المحضر رقم 11770/2022 جنح أول الزقازيق ضد “م .ع م” صاحب ثلاجة مجمدات لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر 11 كرتونة لحم برازيلي زنة الكرتونة 24 كيلو جرام كما تم التحفظ على 6 كرتونة لحم زنة الكرتونة 24 كيلو جرام، والمحضر رقم 11771/2022 جنح أول الزقازيق ضد “ب .م. م” صاحب ثلاجة بحلقة السمك لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر رقم 15016/2022 جنح ثان الزقازيق ضد “ع. ع. ع” صاحب ثلاجة مجمدات بناحية الإشارة لعدم وجود شهادة صحية، والمحضر رقم 4833/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان “و. ش.ع” صاحب محل بيع مواد غذائية لعدم وجود شهادات صحية.

كما تم تحرير المحضر رقم 4834/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد “ا. م. م” صاحب محل بيع أدوات منزلية لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر رقم 4835/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد “ي. ج. ي” صاحب محل بيع أدوات حدايد وبويات لعدم الإعلان عن الأسعار.