الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يصطحب ذوي الهمم في رحلة لمشروعات حياة كريمة بزفتى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، جاء ذلك خلال زيارته مع طلاب مدارس ذوي الهمم، لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي.

بدأت الرحلة بتفقد مدرسة طلبة السائح، حيث قام الطلاب بعرض مواهبهم في (العزف، الغناء، الرسم، كرة القدم)، كما وزع المحافظ مجموعة من الهدايا على الطلاب في أجواء سادتها حالة من السعادة.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي  وذوي الهمم مشروعات حياة كريمة في قرية نهطاي، حيث عرض المحافظ للطلاب أهداف المبادرة الرئاسية وما حققته من طفرة نوعية لأهالينا في الريف المصري، موضحاً أن المشروعات يتم تنفيذها في 22 قطاع مختلف. 

كما أوضح ما يقدمه مجمع الخدمات الحكومية والذي تم إنشاؤه خصيصًا في حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من خلال تواجد مقرات لـ(المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

والتقط المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي والطلاب الصور التذكارية على كورنيش نهطاي والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية  وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية يصطحب ذوي الهمم رحلة لمشروعات حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد القرية الذكية الجديد

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

طارق العيسوي:عشت حالة من الروحانيات مع النقشبندي في «قيثارة السماء»

محافظ أسوان: إعادة هيكلة منظومة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل