محافظ الغربية يصطحب ذوي الهمم في رحلة لمشروعات حياة كريمة بزفتى

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة لتنظيم رحلات ميدانية للطلاب للتعرف على المشروعات القومية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم وتنمية روح الولاء والانتماء، واطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، جاء ذلك خلال زيارته مع طلاب مدارس ذوي الهمم، لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي.

بدأت الرحلة بتفقد مدرسة طلبة السائح، حيث قام الطلاب بعرض مواهبهم في (العزف، الغناء، الرسم، كرة القدم)، كما وزع المحافظ مجموعة من الهدايا على الطلاب في أجواء سادتها حالة من السعادة.

وفي ذات السياق تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي وذوي الهمم مشروعات حياة كريمة في قرية نهطاي، حيث عرض المحافظ للطلاب أهداف المبادرة الرئاسية وما حققته من طفرة نوعية لأهالينا في الريف المصري، موضحاً أن المشروعات يتم تنفيذها في 22 قطاع مختلف.

كما أوضح ما يقدمه مجمع الخدمات الحكومية والذي تم إنشاؤه خصيصًا في حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من خلال تواجد مقرات لـ(المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

والتقط المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي والطلاب الصور التذكارية على كورنيش نهطاي والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.