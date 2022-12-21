الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«بني غازي».. حكاية مركز شباب من الإهمال إلى أكبر ملاعب كفر الشيخ

مركز شباب بني غازي
مركز شباب بني غازي

اهتمام الدولة المصرية بالشباب والرياضة ضمن الخطة الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات ودعم توسيع مراكز الشباب وتجديدها بعد معاناة شباب مركز بني غازي سنوات طويلة قبل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مبنى مركز شباب مدينة كفرالشيخ على مساحة٧٠٠ متر٢ وبتكلفة ٣ ملايين جنيه والمركز يخدم ٢٠٠ ألف نسمة.

وعانى مركز شباب سيدى غازي من الإهمال لفترات طويلة، حيث انهارت الجدران وتدنت حالة الحمامات، رغم وجود ملعب على أعلى مستوى ويعد من أفضل ملاعب المحافظة، إلا أنه لم تكن هناك غرف لتغيير الملابس أو مياه.


وسعي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توفير بيئة رياضية لجميع الفئات العمرية بمركز شباب بني غازي وتوفير سبل الراحة والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة.

بني غازي مركز شباب كفر الشيخ ملعب الشباب والرياضة

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