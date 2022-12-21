الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طارق العيسوي:عشت حالة من الروحانيات مع النقشبندي في «قيثارة السماء»

.طارق العيسوي
.طارق العيسوي

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، الفيلم الوثائقي «سيد النقشبندي قيثارة السماء»، وهو أول أعمال شركة CMC مع المتحدة للخدمات الإعلامية، عقب التعاقد المبرم بين الشركتين لتقديم 13 وثائقيا.

واستعرض الفيلم الوثائقي الذي أخرجه طارق العيسوي، سيرة الشيخ المنشد سيد النقشبندي منذ ميلاده حتى رحيله.

قدم الفيلم مجموعة من التسجيلات الصوتية النادرة التي تُبَث لأول مرة وأبرزها «غناءه لأغنية خايف أقول اللي في قلبي، إبتهال إن الرسول لنور، إبتهال يا قاضي العشاق، إبتهال في دول العراق»؛ مع لقاء إذاعي نادر للمنشد الراحل، فضلاً عن مجموعة أخرى من الوثائق التي بخط يد الشيخ سيد النقشبندي وهي يومياته الشخصية.

وظهر في الفيلم كوكبة من المختصين بتراث الشيخ سيد النقشبندي وأبرزهم «رضا حسن المسؤول عن تراث الشيخ سيد النقشبندي، الدكتور عمرو ناجي عميد المعهد العالي للموسيقى، المنشد طه الإسكندراني، القارئ مصطفى اللاهوني، وأعضاء فرقة المرعشلي للإنشاد»؛ مع أفراد من عائلة الشيخ سيد النقشبندي وهم أحفادة بلال النقشبندي وسيد شحاتة، ومني شحاتة.

وقال المخرج طارق العيسوي: «لقد عشت حالة من الروحانيات مع الشيخ النقشبندي منذ الصغر، فقد كان هناك علاقة تجمعه بجدي، وهو الأمر الذي جعل الفكرة تعيش معي، لتنفيذها في عمل يليق بحجم وأسم الشيخ الراحل».

وأضاف العيسوي: «شخصية الشيخ النقشبندي ثرية للغاية وبها تفاصيل تصلح لأن تكون عمل فني ودرامي أيضا، خاصة وأنه حظي بمكانة كبيرة ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي، فقد تحول صوته الي أيقونة للإنشاد الديني على مدار عقود».

واستكمل كلامه قائلا: «عملت جاهدا على الفيلم حتي يكون مناسبا ولهذا سعدت كثيرا بالإشادة التي تزامنت مع عرض الفيلم علي قناة EXTRA NEWS، ولا أخفي أني عشت في تفاصيل العمل حالة من السعادة الكبيرة التي لا توصف».

الجدير بالذكر أن شركة CMC برئاسة الإعلامية رشا الشامي والروائي أسامة الشاذلي، وقعت عقود شراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإنتاج 13 فيلما وثائقيا سيتم عرضها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022؛ وجاء التعاون بين شركة المتحدة وCMC بعد اعتماد الشركة الأخيرة كمنتج منفذ ضمن شركات المتحدة للإنتاج الدرامي والوثائقي، وتتناول الأفلام الوثائقية مختلف القضايا الاجتماعية والفنية والسياسية والتاريخية. 

اكسترا نيوز التسجيلات الصوتية الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الشيخ سيد النقشبندي الفيلم الوثائقي

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