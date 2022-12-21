الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بـ750 مليون جنيه.. ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان-السباعية» شريان جديد

مشروع إزدواج الطريق
مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان

عملت الدولة خلال السنوات الماضية، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير شبكات الطرق في مختلف المحافظات، كما طورت الحكومة متمثلة في وزارة النقل، الطرق الرئيسية والحيوية؛ الأمر الذي ساعد الكثير من المواطنين في التنقل بين محافظات الجمهورية.

بدأت الدولة في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان-السباعية» الذي يشهد ملحمة من العمل المتواصل، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بشكل متوازي على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير ورفع الكفاءة بطول 87.5 كم في المسافة من أسوان إلى إدفو، وبنسبة تنفيذ 80%، ومقرر الانتهاء منها في منتصف مارس 2022، بجانب تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية بدءاً من الكيلو 87.5 إلى الكيلو 125، وبنسبة تنفيذ 50%، ومن المقرر الانتهاء منها في منتصف مارس المقبل.

ويشمل مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان-السباعية» ورفع الكفاءة بطول 87,50 كم وبعرض 20,6 متر  لكل إتجاه، وكانت تكلفة المشروع تبلغ نحو 750 مليون جنيه.

شبكات الطرق المحافظات وزارة النقل الرئيسية المواطنين الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد القرية الذكية الجديد

طارق العيسوي:عشت حالة من الروحانيات مع النقشبندي في «قيثارة السماء»

روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو يجعل إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة ضروريا

التعليم تحدد موعد المقابلات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل