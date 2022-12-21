بـ750 مليون جنيه.. ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان-السباعية» شريان جديد

عملت الدولة خلال السنوات الماضية، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطوير شبكات الطرق في مختلف المحافظات، كما طورت الحكومة متمثلة في وزارة النقل، الطرق الرئيسية والحيوية؛ الأمر الذي ساعد الكثير من المواطنين في التنقل بين محافظات الجمهورية.

بدأت الدولة في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان-السباعية» الذي يشهد ملحمة من العمل المتواصل، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بشكل متوازي على مرحلتين، الأولى تشمل تطوير ورفع الكفاءة بطول 87.5 كم في المسافة من أسوان إلى إدفو، وبنسبة تنفيذ 80%، ومقرر الانتهاء منها في منتصف مارس 2022، بجانب تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية بدءاً من الكيلو 87.5 إلى الكيلو 125، وبنسبة تنفيذ 50%، ومن المقرر الانتهاء منها في منتصف مارس المقبل.

ويشمل مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي «أسوان-السباعية» ورفع الكفاءة بطول 87,50 كم وبعرض 20,6 متر لكل إتجاه، وكانت تكلفة المشروع تبلغ نحو 750 مليون جنيه.