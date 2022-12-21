السر وراء عدم احتفال جورجينا بفوز بلادها بكأس العالم.. هل منعها رونالدو؟

رغم جنسيتها الأرجنتينية وقضاءها 18 عامًا من حياتها في الأرجنتين، تجاهلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة نجم البرتغال كريستيانو رونالدو تهنئة منتخب الأرجنتين بالفوز بكأس العالم على الرغم من أن شقيقة كريستيانو هنأت الأرجنتين بالفوز التاريخي على فرنسا في نهائي اعتبر من أفضل نهائيات كأس العالم.

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على تجاهل جورجينا رودريجيز صديقة نجم البرتغال تهنئة منتخب بلادها الأرجنتين في الفوز ببطولة كأس العالم بعد نهائي تاريخي مع فرنسا أدى إلى فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.

وتابعت الصحيفة أنه وفقًا لبعض المقربين من عارضة الأزياء فإن جورجينا لم ترغب في إزعاج رونالدو الذي ما زال يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع نهائي من البطولة وخسارته من المغرب بهدف نظيف.

التفاصيل الكاملة لتجاهل جورجينا تهنئة منتخب بلادها