الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد جلال يستعرض خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال 2023 الأسبوع المقبل

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

يعقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الأسبوع المقبل، أكبر مؤتمر للإعلان عن خطة عروض لفرق البيت الفني للمسرح خلال عام ٢٠٢٣، وذلك تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد"، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتم اختيار المسرح القومي لعقد المؤتمر بوصفه أعرق المسارح المصرية العربية لتنطلق منه الصحوة الجديدة للمسرح المصري الذي سيتم تدشينه العام المقبل.

0cdb668e-1eb6-4702-9504-e8d37cc6a5da

يحضر المؤتمر مديري فرق البيت الفني للمسرح وصناع العروض المسرحية الذين سيتحدثون عن العروض التي يشاركون فيها، بمشاركة كبار المسرحيين إلى جانب شباب المبدعين ولفيف من النقاد والإعلاميين والمهتمين بالحركة المسرحية في مصر.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تقديم كل عرض ونبذة مختصرة عنه، إلى جانب الإعلان عن الفرقة المسرحية التي ستتولى إنتاجه .

7cdf3536-e1ad-4e22-bfcd-680bbb346928

كما أن المؤتمر سيكون في صياغة فنية تتيح للمتابعين التعرف على كافة تفاصيل الخطة المستقبلية في إطار جاذب، يتم إعداده حالياً تحت إشراف المخرج خالد جلال، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مديري الفرق المسرحية لمناقشة سبل النهوض بالمسرح المصري، وشهدت الاجتماعات مناقشة خطة العروض القادمة ووضع اللمسات النهائية للمؤتمر الصحفي المزمع عقده.

وأكد خالد جلال على أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، وتعمل على استيعاب المبدعين من كافة الأجيال، كما أنها تعمل على أن يتسق المنتج المسرحي مع طبيعة وأهداف كل فرقة، حتى تشكل منظومة متكاملة لا تتقاطع في الأهداف وإنما تتكامل من أجل رفعة المسرح المصري واستعادة مكانته العريقة.

المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح مؤتمر للإعلان عن خطة عروض لفرق البيت الفني للمسرح عروض لفرق البيت الفني للمسرح فرق البيت الفني للمسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

موعد امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد القرية الذكية الجديد

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

طارق العيسوي:عشت حالة من الروحانيات مع النقشبندي في «قيثارة السماء»

محافظ أسوان: إعادة هيكلة منظومة العمل داخل الديوان العام والوحدات المحلية

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل