الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة «ملتزم الصمت» ببيت السناري.. الثلاثاء

ملتزم الصمت
ملتزم الصمت

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة لمناقشة ديوان "ملتزم الصمت" للشاعر أحمد خطاب، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، في السادسة مساء، بمقره بالسيدة زينب.

يناقش الديوان الشاعر  عادل محمد، ويدير المناقشة الشاعر كريم ماهر، من خلال توضيح فكرة الديوان التي تدور حول فلسفة الصمت، وحكمة الصمت، التي تحمل معاني كثيرة وتأويلات عديدة.

 أحمد خطاب، مواليد محافظة الجيزة، حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلوان، وصدر له ديوان "عنقود حياة" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عام 2012، ديوان سيمفونيات عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2016، ديوان "وكانت وحدها الجمهور" عن دار عابر 2018، وديوان "سيرة بني آدم" عام 2021، أما ديوان "ملتزم الصمت" فهو الخامس، وصادر عن الهيئة العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة شعر العامية.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

بيت السناري؛ من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م؛ فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.

مكتبة الاسكندرية بيت السناري ندوة ديوان ملتزم الصمت أحمد خطاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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