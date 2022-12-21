الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنتاج مزارع للإنتاج الحيواني.. مشروع لمستقبل غذائي أفضل

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

تحرص الدولة المصرية على دعم الاهتمام بمجال الزراعة والثروة الحيوانية، ذلك من خلال بناء العديد من مجمعات الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل والتي تبني بسواعد أبنائها الأبرار من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء وأيضا توفير الألبان ومنتجاتها للسوق المحلي والتصدير للأسواق الدولية.

وعلى السنوات القليلة الماضية قامت الدولة المصرية بافتتاح العديد من مزارع للإنتاج الحيواني في مختلف أنحاء الجمهورية وفي الفيديوجراف التالي توضيح لمختلف مشروعات الدولة عن إنتاج مزارع الإنتاج الحيواني. 

 

 

الدولة المصرية الثروة الحيوانية مجال الزراعة مجمعات الإنتاج الحيواني لأسواق الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

إحالة منة شلبى للجنايات بتهمة حيازة مخدرات

الحبس عامين لمتهم بهتك عرض فتاة فى 15 مايو

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

وزير النقل يبحث مع السفير الإسبانى تدعيم التعاون المشترك

«فران» يطعن زوجته بـ«سكين» في أوسيم.. ويسلم نفسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى