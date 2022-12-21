إنتاج مزارع للإنتاج الحيواني.. مشروع لمستقبل غذائي أفضل

تحرص الدولة المصرية على دعم الاهتمام بمجال الزراعة والثروة الحيوانية، ذلك من خلال بناء العديد من مجمعات الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل والتي تبني بسواعد أبنائها الأبرار من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء وأيضا توفير الألبان ومنتجاتها للسوق المحلي والتصدير للأسواق الدولية.

وعلى السنوات القليلة الماضية قامت الدولة المصرية بافتتاح العديد من مزارع للإنتاج الحيواني في مختلف أنحاء الجمهورية وفي الفيديوجراف التالي توضيح لمختلف مشروعات الدولة عن إنتاج مزارع الإنتاج الحيواني.