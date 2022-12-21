الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور للاطمئنان على توافر السلع وضبط الأسعار

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد سوق العبور

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة سوق العبور؛ لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة.

وأجرى محافظ القاهرة جولته بعقد لقاء موسع مع تجار السوق ناقش خلاله آليات ضبط ومراقبة الأسعار فى أسواق الجملة والتجزئة باعتبار سوق العبور؛ أكبر أسواق توفير المواد الغذائية بالقاهرة، كما يُعد مؤشرًا رئيسيًا لحركة الأسعار فى أسواق التجزئة.

وأكد محافظ القاهرة، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة مراقبة الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وإنشاء أسواق جديدة للجملة بالقاهرة تتيح للمواطنين فرصة الحصول على السلع بأسعار تنافسية من أسواق الجملة مباشرة، مما يسهم فى خفض الأسعار.

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وأشار «عبدالعال» إلى أن الأجهزة التنفيذية بالدولة تبذل جهدًا كبيرًا لضبط الأسواق عن طريق نشر معارض بيع السلع بأسعار مخفضة للحد من مغالاة بعض التجار.

وأضاف أن الإجراءات السريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التي اتخذتها الدولة حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل فعال في ضبط الأسعار بالأسواق.

وأكد محافظ القاهرة وجود وفرة فى الخضر والأسماك والفاكهة بأسعار مناسبة بسوق العبور نتيجة توسع الدولة فى زيادة المساحات المزروعة، مشددًا على أهمية دور تجار السوق المؤثر في إحداث توازن بالأسعار.

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كما أكد تقديم كل التيسيرات لتجار السوق وطالبهم بالتنسيق مع تجار التجزئة للقضاء على ظاهرة المغالاة غير المبررة فى الأسعار بعد ملاحظة وجود فروق كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار في الأسواق الخارجية وتجار التجزئة.

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وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع سواء داخل السلاسل التجارية أو المحال الصغيرة، مؤكدًا وجود متابعة مكثفة من الدولة للأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين.

فيما أكد تجار سوق العبور خلال اللقاء وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن.

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سوق العبور محافظ القاهرة ضبط ومراقبة الأسعار توفير المواد الغذائية تجار السوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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