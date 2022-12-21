الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربى لـ«مساعد رئيس المؤتمر»: مصر تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، لبحث سبل التعاون بينهما ومناقشة عدد من الملفات والقضايا العربية في أجواء عروبية قومية.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أنه يرى أن مصر تشهد أزهى عصورها من تنمية وتطوير حقيقي على كل الأصعدة والمجالات بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد العربي المحنك، والذي حمل على عاتقه الدفاع عن القضايا العربية بكل قوة وحسم، مشيدا بمواقف القيادة السياسية الرصينة وسياستها الحكيمة على الصعيدين العربى والدولى.

وأعرب العسومي عن سعادته بلقاء اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر كونه أحد أهم القيادات الحزبية والسياسية لحزب من الأحزاب القوية في مصر.

من جهته، قال اللواء سامح لطفي للعسومي إن مصر تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير مسبوقة بفضل القيادة السياسية البارعة للرئيس السيسي، مؤكدا اعتزازه بدور العسومي ومواقف ودور البرلمان العربي السياسي والاستراتيجي والحيوي في الدفاع عن الملفات والقضايا العربية على مختلف الأصعدة الإقليمية والعالمية.

واتفق الطرفان على مزيد من سبل الدعم والتعاون لتقديم كل سبل الدعم والتعاون لخدمة المصالح والأهداف والرؤى العربية المشتركة.

 

الاستقرار السياسي البرلمان العربي الرئيس السيسي اللواء سامح لطفي القيادة السياسية حزب المؤتمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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