الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

النتيجة النهائية لانتخابات ثلاثي «رئيس أساقفة قبرص»

الروم الارثوذكس
الروم الارثوذكس

تم الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات الثلاثي الذي سيخرج منه رئيس أساقفة قبرص المقبل، من قِبل رئيس الجامعة العام لانتخابات الإبرشية، وهو جيانوس هاريلوس.

وذلك حسب إرادة القبارصة الأرثوذكس، المطارنة الثلاثة الذين سيتم الاختيار بينهم هم: 
+ متروبوليت ليماسول المطران أثناسيوس بنسبة: 35.68٪
+ متروبوليت بافوس المطران جورجيوس بنسبة: 18.39٪
+ متروبوليت تاماسو إشعيا  بنسبة: 18.10٪
 

بينما المرشحين الباقين الذين تم استبعادهم هم:
+ متروبوليت كونستانتياس المطران فاسيليوس بنسبة: 14.79٪
+ متروبوليت مورفو المطران نيوفيتوس بنسبة: 9.80٪
+ متروبوليت كيرينيا المطران خريسوتوموس بنسبة: 3.24٪
 

وفي غضون الأيام القليلة المقبلة ، سيُعلن عن الموعد الذي سيعقد فيه السينودس المقدّس لكنيسة قبرص لانتخاب رئيسه.

May be an image of 5 people, beard and text that says "ΟΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,39% ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35.68% ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 3,24% ΚΩΝΣΤ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14,79% ΤΑΜΑΣΟΥ ΑΙΟΡΕΙΝΗΣ ΗΣΑΙΑΣ 18,10% 9,80% Γιάννης Χαριλάου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΛΑΟΣ ΨΗΦΙΣΕ To ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟ"

هذا وتاتي مواعيد صلوات عيد ميلاد المسيح في إبراشية إرموبوليس (طنطا) لعام 2022 للروم الارثوذكس كالاتي:
+ يوم الجمعة 23 ديسمبر، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل:
صباحًًا 
برامون عيد الميلاد 
الساعة 9 صلوات الساعات. الساعة 10 صلاة غروب برامون العيد المرتبطة بقداس باسيليوس الكبير.
+ يوم السبت الذي قبل الميلاد 24 ديسمبر في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل:
صباحًا
صلاة السَحَر الساعة 8,30
القداس الإلهي للقديس يوحنا الذهبي الفم الساعة 9,30
+ يوم السبت 24 ديسمبر في كنيسة القديس جيورجيوس:
مساءً
الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد 
صلاة السَحًر للعيد الساعة 9,30
القداس الإلهي للعيد الساعة 10,30
+ يوم الأحد 25 ديسمبر عيد ميلاد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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