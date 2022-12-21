لأول مرة.. أطباء يكشفون نجاح جراحة زراعة رئة فى مصر

بعد عدة أشهر من التحضير، كشف أطباء نجاح جراحة زراعة رئة لأول مرة في مصر، حيث تم إجراء الجراحة في 3 غرف عمليات دقيقة بالتوازي مع بعض في نفس الوقت، مع حضور كبيرة من الأطباء من كل التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر ومدير برنامج زراعة الرئة بمستشفيات جامعة عين شمس، إن بداية التحضير لتلك العملية منذ أكتوبر 2018، حيث تم عرض فكرة العملية على محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس وقتها، والآن هو رئيس الجامعة، وبالفعل تم سفر فريق طبي متعدد التخصصات إلى اليابان والسعودية كثيرا.

وأضاف أنهم بدأوا في معرفة جميع الجوانب المختلفة لتحضيرات العملية، للبدء في جامعة عين شمس، حيث تم تغير البنية التحتية وتجديد غرف العمليات والعناية المركزة، بالإضافة إلى أنه تم جلب أجهزة المتخصصة في تلك الأنواع من العمليات.

وتابع أنه تم الفحص على جميع المرضي كان آخرهم مريضة تبلغ من العمر 28 عاما من محافظة الفيوم، تعاني من التليف الرئوي الشديد وارتفاع في شريان الرئة عالي للغاية والضعف في عضلة القلب منتظرة الوفاة، فيما تم العرض على أهلها بالزراعة أو تركها لمصيرها.

ونوه أن الزراعة تتكون من شقين أولها: "زراعة من متبرع حي، أو من متوفى دماغيا ولكن ليس مفعل في مصر حتى الآن"، مشددا على أن الزراعة من متبرع حي أكثر صعوبة من كل الجراحات، نظرا للاحتياج إلى متبرعين اثنين متوافقين، فضلا عن سلسلة من الفحوصات الدقيقة التي استمرت شهرين كاملين، والتأكد أيضا من عدم وجود مصلحة شخصية، حيث تقدم إلى التبرع أخويها المريضة.

وأشار إلى أنهم قاموا بتحضير المريضة وحددنا المتبرع الأيمن والأيسر وجلسنا مع علماء من اليابان، حيث أبدوا حمسهم للحالة، معلقا أن الحالة كانت في غاية الصعوبة، وكان من الممكن أن ترفض في أماكن كثيرة في العالم لأنها حالة صعبة وتعاني من مشاكل صحية كثيرة نتيجة التليف الرئوي.

واختتم أن برفيسور يايانى بجامعة كيوتو يساند ومتحمس للتواجد في مصر، فيما تحملت الجامعة مصاريف انتقاله وإقامته، وبعد العرض بالنسبة للحالة ولغرف العمليات والأجهزة والتحضيرات "قال أنتم على استعداد تام ومكان ما تحطونى في العمليات هتشغل معاكم".

وأوضح الدكتور عادل الأنصاري، رئيس وحدة التخدير والرعاية المركزة بزراعة الرئة بمستشفيات جامعة عين شمس، أن حالة المريضة رغم صعوبتها الطبية الشديدة نتيجة إلى ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي ومضاعفة عضلة القلب غير مشاكل أخرى كثيرة في القلب وغيرها، إلا أنها أصبحت الآن أكثر استقرارا بشدة من يوم العملية والأيام المباشرة.

واستكمل حديثه إنهم يعملون على البرنامج في الفطام من الأجهزة والأدوية التي تساعد كل تلك الأمور بطريقة متدرجة وحسب معايير طبية دقيقة للغاية، معلقا "لأنه واحدة من الحاجات المهمة في إضافة أي حرجات متقدمة بشكل عام خاصة زراعة الأعضاء هي إضافة قدرات طبية تقنية وفي الأفراد ودا ماشي بشكل جيد جدا حاليا".

واستطردوا حديثهم أن العملية اشترك بها نحو 13 تخصصا و45 طبيبا جميعهم من أكفأ الأطباء في مجالهم وتحصصاتهم قاموا بالاستعداد للعملية، مشيرين إلى أن العملية استغرقت 14 ساعة، في 3 غرف، حيث تتوسط المريضة الغرب والمتبرعين علي الغرف الأخرى، فيما استغرق زراعة الفص الأيمن ساعة وربع، والأيسر استغرقت ساعتين ونصف الساعة.