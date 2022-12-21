الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لمنع الغلاء والاحتكار.. تفاصيل طرح وزارة الزراعة لحوم ودواجن بأسعار مخفضة

لحوم
لحوم

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، تفاصيل طرح وزارة الزراعة منتجاتها من اللحوم والدواجن والأسماك في منافذها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وقال “صالح” إن الوزارة تبنت هذه المبادرة قبل 3 سنوات وتقوم على توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من حبوب ولحوم وخلافه في منافذ الزراعة على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن منتجات الوزراة لها ميزة تنافسية تكمن في كونها تأتي من الزارع رأسا إلى المستهلك دون وجود حلقات وسيطة، وبالتالي يكون هامش الربح أقل من الأسواق بنحو 20%.

وأشار مستشار وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء، إلى أن اللحوم البلدية يصل سعرها 150 جنيها في المنافذ الثابتة والمتحركة والجملي 140 جنيها والأرز الحبة العريضة 15 جنيها والأرز الرفيع 12 جنيها والفول البلدي 13 جنيها، لافتاً إلى وجود 243 منفذا للبيع ما بين ثابتة ومتحركة ويجري كل عام العمل على زيادتهم.

وكان أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تواصل طرح منتجاتها من الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الأساسية المتضمنة الزيت والسكر والأرز، وأيضا اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت بأنواعها، والمربات والبقوليات وجميع مصنعات اللحوم فى منافذها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح إبراهيم أن أسعار اللحوم الكندوز تبدأ من 120 حتى 135 جنيها، واللحوم المجمدة "كباب حلة - كبدة- لحم مفروم" تبلغ 80 جنيها، وأسعار البيض يتم تحديدها وفقًا للبورصة. 

جدير بالذكر أن ذلك يأتى ذلك وفقًا لخطة الدولة لمنع احتكار السلع الغذائية وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين بأسعار تنافسية فى ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية.

 

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وائل لطفي

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