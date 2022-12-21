ضبط 7 مخازن سرية لتخزين الأرز الأبيض في حملة مكبرة بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على التصدى لأي محاولات لاحتكار او إخفاء السلع الأساسية والاستراتيجية للمضاربة فى أسعارها والتعامل بحسم مع المتلاعبين بتلك المنظومة، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات لمتابعة تلك المنظومة.

وقد أسفرت عن ضبط عدد ٧ مخازن لتجميع وتخزين أرز الشعير والأرز الأبيض، حيث تم التحفظ على ١٥٠ طنا من الأرز بتلك المخازن.

فيما وقد أكدت المديرية بالبيان الصادر عنها عن استمرار تلك الحملات للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين باحتكار السلع والمغالاة في أسعارها.

وجهت بضرورة تكاتف الجهود لضبط أسعار السلع بالأسواق والاعلان عنها فى غضون أسبوعين، مؤكدة أنه سيتم تحديد مدى سعرى للسلع الاستراتيجية وذلك بما يضمن عدم المبالغة في الأسعار من جانب بعض التجار، كما كلفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر مختلف السلع بالأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والاستعداد من الآن لشهر رمضان المبارك، مشددة على التعامل وبحسم مع أى محاولة لاحتكار السلع او اخفائها بغرض تعطيش الأسواق ومصادرة السلع الغير معلن عن أسعارها بعد انتهاء المدة المحددة ،حيث أكدت على تنفيذ حملات مستمرة لمتابعة ومراقبة المنظومة بشكل دوري، مؤكدة أيضًا أنه سيتم إجراءات حاسمة تجاه اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة.

وعلى جانب آخر، وجهت "المحافظ" تعليماتها إلى وحدة الإسكان والوحدات المحلية بتحصيل مستحقات الدولة من وحدات الإسكان المخصصة للأسر الأولى بالرعاية و بديل العشوائيات برأس البر ، ووضع خطة لانشاء صندوق خاص بالصيانة للاستفادة من تلك المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة على تلك الوحدات ، للحفاظ عليها و حتى لاتتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى وتوفير حياة كريمة لقاطنى تلك الوحدات، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حملات الرقابة على السلع.