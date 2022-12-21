أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر في السوق المحلي

شهدت أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، تباينًا بالقيمة الشرائية في السوق المحلي، إذ استقر الشعير، وارتفع الأبيض بنوعيه، بينما ثبت سعر الكيلو لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث قفز سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% بمقدار 100 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة على نفس القيمة السعرية.

أسعار الأرز للجملة اليوم

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» خلال التعاملات اليومية، لتسجل 10,900 جنيه للطن، وثبتت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 10,600 جنيه لدى أسواق الجملة ،سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» ارتفاعًا جديدًا بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16,600 جنيه ،وصعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 16,100 جنيه، بدلاً من 16.000 جنيه، بزيادة قدرها 100 جنيه عن سعر أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وسيطر الاستقرار على سعر كيلو الأرز ليصل لـ19 جنيهًا، للمستهلك.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

انتعشت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة التمهيدية، اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد يناير 2023، بمقدار 0.040 دولار، ليصل إلى 17.820 دولار للقنطار، وقت نشر هذا الخبر.

وارتفع عقد مارس 2023 بمقدار 0.045 دولار، ليسجل 18.120 دولار للقنطار، أي بنسبة 0.25%.

واصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على إتاحة وتوفير الارز الابيض والشعير توجيهات وزيرا لتنظيم تداول الارز الشعير والأرز الابيض ونص التوجيه الوزاري الصادر بالسماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الارز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، واضاف التوجيه بالسماح بحرية تداول ونقل الارز الابيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

ونص التوجيه فى مادته الثانية باستمرار قيام مديريات التموين والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الاخطارات المقدمة إليهم من حائزي الارز الابيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم وتكون مستوفاة لكافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.

وشدد التوجيه الصادر من الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التأكيد بقيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا هذا الموسم بتسليم طن عن كل فدان لجهات التسويق وذلك بناء على المساحة المنزرعة ارز او تزيد عن فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية ، كما شمل التوجيه الوزاري قيام مديريات التموين بتوجيه انذار رسمي لمن يخالف ذلك، وفى حال المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن، وبالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ول تجاوز فدان يكون التوريد اختيارياً.