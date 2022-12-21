طلاب الجامعة اليابانية يزورون معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات

قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، إن وفد من الجامعة يضم عددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب برامج الفن والتصميم قام بزيارة معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات 2022 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وذلك بدعوة من المهندس أيمن هيكل المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن الطلاب تعرفوا خلال الزيارة على الواقع العملي بشكل إيجابي والمواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأثاث وربط المواد الدراسية بطرق الاستفادة منها في الحياة العملية لما فيه صالح ومستقبل الصناعة المصرية وخاصة مجال تصميم وتصنيع قطاع الأثاث.

واستقبل المهندس نادر شاهين مدير المكتب الفني بغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، الدكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم ووفد الجامعة المصرية اليابانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و57 طالبا بالفرقة الأولى ببرامج الفن والتصميم.



قام الوفد بزيارة أجنحة المعرض المختلفة والحديث مع المصنعين والمستوردين والتعرف على كل جديد في عالم تصنيع الأخشاب من معدات وماكينات رقمية متطورة تواكب التطور التكنولوجي في عالم الصناعة بصورة عامة ومجال صناعة الأخشاب بصورة خاصة، بالإضافة إلى حضور مجموعة من الندوات المتخصصة والتي تحدث فيها عدد من رواد مجال الصناعات الخشبية في مصر والعالم.

وكانت قد انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر العاشر الدولي الياباني - الأفريقي للإلكترونيات والاتصالات والحسابات، JAC-ECC 2022"، والذي تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة وذلك بالتعاون مع ‏الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجامعات كيوشو في اليابان.