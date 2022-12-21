الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: دورات تدريبية للعاملين في 200 مجمع استهلاكي ومنفذ «جمعيتي»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إن الوزير الدكتور علي المصيلحي وجه بتنظيم دورات ‏تدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي وكذلك 100 من منافذ مشروع “جمعيتي”، على مهارات البيع والتسويق وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضاً.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، للنهوض وتطوير المجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض ‏السلع بها، وكذلك تدريب وتطوير منافذ جمعيتي للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات وكذلك وتحقيق ‏معدلات ربحية مناسبة.

وأكد أن ‏الدورات التدريبية بدأت اعتباراً من اليوم الأربعاء ومقسمة إلى 8 مجموعات وكل مجموعة تدريبية تشمل 25 متدرباً (13 مجمعاً استهلاكياً و12 منفذ جمعيتي) لضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

من ناحيتها، قالت منة الله شركس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيكاتيرا مصر” والمنظمة للبرنامج التدريبي، إن الهدف من التدريب هو الوصول بتلك المنافذ إلى أفضل مستوى مقدم من الخدمات، فضلا عن تحقيق معدلات ربحية مناسبة من خلال تدريبهم على مهارات وفنون التفاوض والبيع والعرض وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشارت إلى أن ‏شبكة منافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف منفذ ‏حكومي تابع لوزارة التموين، فضلاً عن منافذ بدالين التموين، وبالتالي مع تطوير شبكة المنافذ التابعة للوزارة فسوف تكون ذراع طولى للدولة وتساهم في توفير السلع الأساسية وتطوير التجارة الداخلية.‏

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