«كان نايم».. الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه لسرقته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه أثناء نومه لسرقته.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.



تعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد يورود إشارة الحسينية المركزي، بوصول زكريا فرحات، 23 عاما مقيم بقرية الرضوان التابعة لمركز الحسينية جثة هامدة إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرته أفادوا بحدوث إصابته أثر تعرضه لحادث طريق بنطاق مدينة المرج محافظة القاهرة، وأن صديقه "عبد الله" اتصل بنجل شقيقه المجنى عليه وأخبره بوفاة خاله فى حادث الذى حضر بسيارته ونقل الجثمان سويا إلى المستشفى المركزى بالحسينية لإنهاء إجراءات الدفن.

لكن أمين الشرطة المكلف بالتواجد بنقطة شرطة المستشفى اشتبه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأخطر الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية التي انتقلت على الفور إلى المستشفى.



وبالفحص والتحري تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر 315 ولحم مركز شرطة الحسينية لسنة 2022



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله" 23 عاما مقيم مركز الحسينية لسرقة أموال المجني عليه من حصيلة بيع الأعلاف بمدينة المرج.



وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه مقيم بقرية الرضوانة مركز الحسينية، ويعمل في توزيع الأعلاف في مدينة المرج بمحافظة القاهرة، عن طريق تجميعها من مركز الحسينية، وقام باستئجار مخزن بناحيه المرج لتخزين الأعلاف وبعدها يتم توزيعها في نطاق مدينة المرج.

وأخذ المتهم ليعمل معه ليفتح له باب رزق يعينه على الحياة وخاصة أنه كان متزوج حديثا مطالبا بدفع مبلغ مالى شهرى لوالده، وبعد أربعة أشهر فقط من عملهما سويا طمع المتهم في أموال المجني عليه من بيع متحصلات الأعلاف وأثناء نومهما سويا في المخزن انقض على المجنى عليه وقام بمحاولة خنقه وتعدى عليه بقطعة حديدية.