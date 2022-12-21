في إفصاح للبورصة.. «رواد السياحة» تشتري 90 ألف سهم خزينة

قالت شركة رواد السياحة - رواد، إنها نفذت عملية شراء أسهم خزينة خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها قامت بشراء 90 ألف سهم خزينة خلال جلسة الثلاثاء.

وكانت شركة رواد السياحة - رواد، قررت شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من رأسمال الشركة.

يشار إلى أن رواد السياحة حققت خسائر بلغت 29.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل صافي ربح بلغ 10.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من خسائر الشركة خلال الفترة نحو 27.19 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 12.45 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال التسعة أشهر خسائر بقيمة 2.54 مليون جنيه، مقابل 1.84 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الفترة بلغت 11.08 مليون جنيه، مقابل 24.63 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر لتتكبد 18.38 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـأرباح بلغت 18.32 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة رواد السياحة- رواد، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي خسائر بلغت 30.35 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.21 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الخسائر خلال الثلاثة أشهر نحو 29.33 مليون جنيه، مقابل أرباح وصلت إلى 1.59 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.

فيما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة من الخسائر خلال الفترة نحو 1.02 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 386.79 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة خلال الربع الأول إلى الخسائر لتتكبد 26.46 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل أرباح بقيمة 2.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن رواد السياحة - رواد، حققت صافي ربح بلغ 2.78 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بقيمة 17.84 مليون جنيه خلال 2020.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح خلال العام الماضي نحو 5.53 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 14.21 مليون جنيه خلال عام 2020.

فيما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 2.78 مليون جنيه في 2021، مقابل خسائر بلغت 3.07 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 22.2 مليون جنيه، مقابل 12.17 مليون جنيه خلال 2020.

وعن القوائم المالية المستقلة خلال 2021، ارتفع أرباح الشركة إلى 12.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.16 مليون جنيه في 2020.