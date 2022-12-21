الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

إصابة عامل بجرح نافذ بالصدر إثر مشاجرة بالجيزة

جريدة الدستور

أُصيب عامل بجرح نافذ بالصدر، على يد نجل عمه فى مشاجرة بينهما بسبب «تشوين قلاب رمال»، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أطفيح.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى أطفيح بوصول المصاب «ج. ع» - 31 سنة - عامل، ومقيم الخرمان بمركز أطفيح في الجيزة، مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال، تم لقاء والد المصاب عامل ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله اتهم «ش. م» - 32 سنة - عامل، ومقيم دائرة المركز، نجل عم المصاب، بإحداث إصابة نجله نتيجة خلاف على تشوين قلاب رمال، وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

مستشفى أطفيح تشوين قلاب رمال المصاب مشاجرة مكان الواقعة لإجراءات القانونية

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