الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحذير جديد من «الصحة» قبل احتفالات رأس السنة

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تزامنًا مع اقتراب موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك للوقاية من الإصابة بالأمراض التنفسية وعلى رأسها فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وقدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح حال ظهور أي أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، حيث يجب الابتعاد مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين وأفراد الأسرة الذين يعيشون مع المصاب في كل الأوقات.

ونصحت الوزارة بضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة، مع ضرورة مراقبة الأعراض التبي قد تظهر على المصاب خلال 14 يومًا، مع الحرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

الصحة الإجراءات الوقائية موسم الأعياد رأس السنة الميلادية الأمراض التنفسية فيروس كورونا الأنفلونزا الموسمية

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