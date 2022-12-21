«حقك تنظمي» تتخطى 39 ألف منتفعة خلال 3 أيام من المرحلة الثانية بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٣٣٧٦ منتفعة باليوم الثالث، حيث بلغ عدد الحاصلات على وسائل ٩٤٩٩ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن منذ انطلاق فعاليات الحملة يوم الأحد الماضي إلى ٣٩٩٨٢، والحاصلات على وسائل ٢٩٠٧٨ سيدة حتى الآن، بالإضافة لتقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد ٢٧٧٢ سيدة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" جارِ تنفيذها في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "الزقازيق، ههيا، صان الحجر، الإبراهيمية، أبوكبير، فاقوس، الحسينية، القرين، منيا القمح"، وتستمر لمدة ٥ أيام من ١٨ حتى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وأضاف أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٤٠ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات، والوحدات الصحية والمراكز الطبية مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة متنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى في كل أنحاء المحافظة، وذلك بمشاركة ١١٧ طبيبًا، و ٣٢١ ممرضة، و٤٥٦ رائدة ريفية ومثقفة سكانية مدربين على جميع أعمال الحملة، بالإضافة لدور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وعمل الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن وخدمات الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وقدّم الدكتور هشام مسعود، الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظرًا للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظ.