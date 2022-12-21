الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب ورياضة مطروح: دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية بمركز شباب أبو ميلاد

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب ابوميلاد بمدينة براني، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري فرع مطروح. 

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تأتي تلك الدورة التدريبية  تحت إشراف أسماء عبد الغفار مدير إدارة الشباب بالمديرية وأحمد عبد الرحيم منسق عام التطوع وعبد العزيز عبد الرحيم  مدير إدارة شباب براني ومحمد قاسم منسق التطوع بمركز شباب أبو ميلاد وسيف السرحانى من المركز الإعلامي للمركز. 

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جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح وأميرة منير وكيل المديرية للشباب.

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الاسعافات الأولية الهلال الأحمر المصري الشباب والرياضة دورات تدريبية مدينة براني

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