الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جاهزية تشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية في زفتى

الدكتور حاتم أنور
الدكتور حاتم أنور

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرية، جاهزية المديرية لافتتاح وتشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية بمركز زفتى، المدرج ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار " أنور"، إلى تسلم المديرية 8 أجهزة سونار للفحص الحيوانى، وذلك لتشغيلها بالوحدات البيطرية الثمانية الجديدة، ضمن المبادرة لتقديم خدمات مميزة لأهالى قرى مركز زفتى .

وأضاف، أنه تم تدريب 36 من العاملين بالطب البيطرى، منهم 16 متدرب لوحدات المبادرة من إدارة زفتى البيطرية على استخدام أجهزة السونار الحديثة، تنسيقا مع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتوقيع وتسليم عدد (١٤٥) عقد لتقنيين التعديات على أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون المنظم.

وأشار المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ (١٣٧٤) طلب تمت معاينتهم بالفعل ، حيث تم قبول عدد ( ١٢٢٤) طلب ورفض عدد ( ۱٥۰ ) طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون ، ليصل عدد الطلبات الجاهزة للتعاقد (۱۰۸٥) وبلغ عدد العقود المحررة ( ٩٦١ ) عقدا بإجمالي مبلغ ۱۲۸ مليون جنيه، ومتبقي عدد ( ١٢٤ ) لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

جاهزية تشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات الزراعية بمركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء ومواد مخدرة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

فرص لسقوط أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة الخلاف على مستحقات كيروش مع مسئولي اتحاد الكرة

جاهزية تشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية في زفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية