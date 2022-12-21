جاهزية تشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية في زفتى

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرية، جاهزية المديرية لافتتاح وتشغيل الوحدات البيطرية الجديدة بالمجمعات البيطرية الزراعية بمركز زفتى، المدرج ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار " أنور"، إلى تسلم المديرية 8 أجهزة سونار للفحص الحيوانى، وذلك لتشغيلها بالوحدات البيطرية الثمانية الجديدة، ضمن المبادرة لتقديم خدمات مميزة لأهالى قرى مركز زفتى .

وأضاف، أنه تم تدريب 36 من العاملين بالطب البيطرى، منهم 16 متدرب لوحدات المبادرة من إدارة زفتى البيطرية على استخدام أجهزة السونار الحديثة، تنسيقا مع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتوقيع وتسليم عدد (١٤٥) عقد لتقنيين التعديات على أراضي الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتسعير وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون المنظم.

وأشار المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ (١٣٧٤) طلب تمت معاينتهم بالفعل ، حيث تم قبول عدد ( ١٢٢٤) طلب ورفض عدد ( ۱٥۰ ) طلب لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون ، ليصل عدد الطلبات الجاهزة للتعاقد (۱۰۸٥) وبلغ عدد العقود المحررة ( ٩٦١ ) عقدا بإجمالي مبلغ ۱۲۸ مليون جنيه، ومتبقي عدد ( ١٢٤ ) لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم.

ويناشد محافظ الغربية جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.