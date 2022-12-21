جوتيريش يعرب عن قلقه العميق لقرار طالبان بمنع الفتيات من ارتياد الجامعات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق لقرار حركة طالبان الأفغانية منع الفتيات من ارتياد الجامعات.

ووفقا لوكالة رويترز فإنه خلال وقت سابق الثلاثاء، قررت حركة طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.



وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: "أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

حركة طالبان تجلد 30 شخصًا علنًا من بينهم نساء

أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان،، أن حركة طالبان قامت بجلد 30 شخصًا علنًا، من بينهم نساء، بتهم مختلفة في مقاطعتين أفغانيتين.

وصرح رئيس قضاة إقليم جوزجان عبدالوهاب زاهد، أن 22 مدانًا من بينهم 3 سيدات تلقوا ما بين 25 و39 جلدة بتهم السرقة والزنا والاتجار بالمخدرات.

وأشار رئيس القضاة إلى أن مسئولين وعلماء دين وشيوخ قبائل حضروا العقوبة العلنية، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

فيما تم جلد 7 رجال وامرأة بنفس الطريقة في مقاطعة كابيسا، وفقًا لما ذكره سبحان الدين سبحاني رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة نجران.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم حركة طالبان هيبة الله أخوندزاده، أمر منتصف نوفمبر الماضي، بالتمسك بجميع جوانب الشريعة بما في ذلك العقوبة على حدود الزنا والسرقة وشرب الخمر، بالبتر والجلد العلني والرجم.

«طالبان» تحظر على النساء دخول الحدائق العامة

وأفادت وكالة "رويترز" بمنع النساء الأفغانيات من دخول المتنزهات والحدائق العامة في البلاد، بموجب قيود فرضتها وزارة الأخلاق في حكومة "طالبان".

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله إنه سيتم منع النساء من دخول الحدائق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في حين أنه لم يتضح مدى اتساع نطاق القيود المطبقة أو كيفية تأثيرها على قرار سابق لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينص على أن الحدائق، بما في ذلك المساحات المفتوحة، يجب فصلها حسب الجنس وسيتم تخصيص أيام معينة للنساء.