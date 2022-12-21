دوري القسم الثانى.. بلدية المحلة يستضيف الجمهورية شبين والمنصورة يواجه نبروه فى المجموعة الثالثة

تقام اليوم الأربعاء 8 مباريات في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني، حيث يستضيف بلدية المحلة المتصدر برصيد 18 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف فريق الجمهورية شبين التاسع برصيد 13 نقطة بقيادة عصام شعبان في مباراة قوية يسعى خلالها بلدية المحلة لمواصلة انتصاراته والاحتفاظ بالقمة في حين يسعى الجمهورية شبين للعودة بالنقاط الثلاث للمنافسة بقوة على الوصول لقمة المجموعة.

ويستضيف أبوقير للأسمدة الثاني برصيد 18 نقطة بقيادة أيمن المزين فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 11 نقطة بقيادة عظيمة ويسعى أبوقير للأسمدة للفوز والانفراد بالقمة في حالة تعثر بلدية المحلة أمام الجمهورية شبين بينما يسعى هلال مطروح للعودة بنتيجة إيجابية .

ويسعى فريق المنصورة الثالث برصيد 17 نقطة بقيادة أحمد ساري لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق نبروه السادس برصيد 15 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني في مباراة الديربي بمحافظة الدقهلية.

ويحل دكرنس الرابع برصيد 17 نقطة بقيادة سعيد صبحي ضيفا على فر يق بايونيرز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بقيادة حسن كفتة ويسعى دكرنس للعودة للانتصارات في حين يبحث بايونيرز عن تحقيق فوزه الأول في الدوري.

ويستضيف سبورتنج السابع برصيد 14 نقطة بقيادة أحمد فاروق فريق كفر الشيخ الخامس برصيد 17 نقطة بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق.

كفر الشيخ تعادل في أخر مبارياته مع بروكسي

ويستضيف الأوليمبي الثاني عشر برصيد 11 نقطة بقيادة شريف الخشاب فريق طنطا الثامن برصيد 13 نقطة بقيادة عمرو أنور ولم يحقق الأوليمبي الفوز في أخر 8 مباريات بينما فاز طنطا في أخر مبارياته على سبورتنج.

ويحل المجد السكندري الثاني عشر برصيد 12 نقطة بقيادة إبراهيم سعيد ضيفا على الحمام الرابع عشر برصيد 10 نقاط بقيادة ياسر عبد الواحد، ويستضيف المصري بالسلوم الأخير برصيد 4 نقاط فريق بروكسي العاشر برصيد 12 نقطة بقيادة محمد حامد في أول مباراة لطارق عبد الله المدير الفني للمصري بالسلوم الذي تولى المسئولية خلفا لعطية صابر.