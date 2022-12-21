الصحة تحذر من خروج الأطفال وكبار السن فى الأيام شديدة البرودة

حذرت وزارة الصحة والسكان من خروج كبار السن والأطفال من المنزل إلا للضرورة في الأيام شديدة البرودة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كالتباعد وارتداء الكمامة وتنظيف الأيدي باستمرار.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخروج في الجو البارد يعرض الأطفال وكبار السن للاصابة بالانفلونزا كما إن الإصابة بالإنفلونزا تتسبب فى حدوث مضاعفات قد تصل إلى الوفاة بين كبار السن والأطفال والسيدات الحوامل.



وأوضحت أن تلقى لقاح الإنفلونزا يقوى المناعة ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية وتابعت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر فى جميع فروع المصل واللقاح.