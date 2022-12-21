اليوم.. اجتماع مهم لـ بوتين لتحديد مهام الجيش الروسى للعام المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين اليوم الأربعاء، لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل.

وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين في الـ21 من ديسمبر للوقوف على أداء الجيش الروسي خلال العام المنتهي، وتحديد مهام العام المقبل العسكرية".

ويأتي الاجتماع فيما تواصل القوات الروسية منذ 24 فبراير الماضي عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس، واستكمال تحرير الأراضي الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون من قوات كييف، وحلفائها من المرتزقة الغربيين والبولنديين.