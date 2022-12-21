أوكرانيا تعلن إسقاط 67 مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، إسقاط 67 مسيرة إيرانية منذ مطلع ديسمبر الجاري.

وقال متحدث القوات الجوية في الجيش الأوكراني يوري إهنات، في إفادة صحفية، إن قوات بلاده أسقطت في ديسمبر الجاري 67 مسيرة انتحارية إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وأوضح إهنات أن القوات الأوكرانية "تعتقد أن المسيرات تعد من الدفعة الجديدة التي تلقاها روسيا من إيران"، حسبما ذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وقال المتحدث إن "المسيرات كانت تطلق سابقا من منطقتي القرم وخيرسون، لكنها تطلق حاليا من إقليم كراسنودار على الساحل الشرقي لبحر آزوف".

وأشار المسئول الأوكراني إلى أنه تم إطلاق 127 مسيرة من طراز "شاهد" و300 صاروخ "كروز" لمهاجمة أوكرانيا في نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.

وفي 24 فبراير الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.