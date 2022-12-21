يوسف الحسينى ينفى شائعة بيع قناة السويس بالحقائق والأرقام

نفى الإعلامي يوسف الحسيني شائعة بيع قناة السويس بالحقائق والأرقام، قائلاً:"الحكاية ممكن تسميها حكاية وطن، يعني الناس اللي حفرت قناة السويس بأيديها وأظافرها".

وأضاف خلال تقديمه برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأةلى المصرية، لو كان الرمل ينفع يعلم في شكل أصابع اليدين الخاصة بأهالينا وأجدادنا الذين حفروا القناة منذ 150 سنة، كانت هتبان، لكن إحنا حفرنا في الرمل وليس في الحجر.

وتابع الناس اللي حفرت القناة، أولادهم أو أحفادهم أمموا القناة لأنها قناة مصر، ملك مصر وملك كل المصريين، أممنا القناة ودفعنا تمن التأمين غالي جدًا، خدنا قرار وطني عظيم قي تأميم القناة عام 1956م ، فكان هناك عدوان ثلاثي علينا، والعالم أصبح يتربص بنا، ورافض تقوم لنا أي قومة، ومن هنا كانت نكسة 67م أوعى تفتكر إن نكسة 67كانت لأجل المضائق، لكن الحقيقة هي أن الهعالم كان يريد لك أن تقوم، لنقوم بكسر شوكة هذا العالم الذي يتربص بنا عام 1937 ومن ثم تستكمل .