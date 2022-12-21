كيف يمكن زيادة المناعة ضد فيروسات وأمراض الشتاء؟.. أشرف عقبة يُجيب

أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، كيفية زيادة المناعة ضد فيروسات وأمراض الشتاء، قائلا:"إنه مع دخول فصل الشتاء تزيد حالات البرد والإنفلونزا التي تتسبب في حدوثها مجموعة من الفيروسات؛ فيروس A، فيروسB ، وفيروس c نادراً".

وأضاف أشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، والذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن فيروس الإنفلونزا يسبب أعراض شديدة إلى حد ما عن أعراض البرد المعروفة، لافتًأ إلى أن هذا الفيروس يحدث له تحور ثانوي، ولذلك يتم تصنيع اللقاحات من أكثر أربع سلالات من فيروس الإنفلونزا التي تكون سارية في عام جديد.

وأوضح أن اللقاح الموجود حاليًا هو لقاح رباعي يتم أخذه عن طريق الحقن، لافتاً إلى أنه يعطي مناعة ضد الإصابة بالإنفلونزا بنسبة معينة، فعلى الأقل من يصاب بالإنفلونزا إذا حصل على اللقاح، تكون الأعراض خفيفة في معظمها.

وأكد بضرورة حصول الأطفال الأكبر من 6 أشهر، على اللقاح، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.