الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اجتماع عاجل بين ميسى والخليفى

ميسى والخليفى
ميسى والخليفى

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي تتحرك "بأسرع ما يمكن"، لتجديد عقد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي.

وينقضي عقد النجم الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما، مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وبدءا من الأول من يناير المقبل سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر.

وحسب موقع "جول"، فإن رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي وجه الدعوة لميسي لحضور اجتماع من أجل مناقشة مستقبله مع النادي، وذلك أثناء تهنئته بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر، الأحد.

وقال الموقع إن "الاجتماع المذكور سيعقد خلال أيام"، وهدفه إقناع ميسي، الذي يحتفل مع زملائه في بوينس أيرس بلقب المونديال، بتجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

كشف أن باريس سان جرمان سيعرض على ميسي (35 عاما) تجديد عقده لموسمين، براتب يقترب من 30 مليون يورو سنويا.

وكان "البرغوث" يتجنب تماما الحديث عن مستقبله قبل كأس العالم، رغم التقارير التي ربطته بالانتقال إلى دوري المحترفين الأمريكي في العام المقبل.

وتسعى إدارة باريس سان جرمان إلى الإبقاء على ميسي إلى جانب النجمين الآخرين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، من أجل مساعدة النادي في مسعاه للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

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وائل لطفي

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اجتماع عاجل بين ميسى والخليفى

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