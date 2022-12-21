الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يغادر أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، الأربعاء، كما سيلتقي أعضاء الكونجرس و"قد يلقي كلمة".

وتتزامن الزيارة مع نية الإدارة الأمريكية إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لمصدرين مطلعين على المخطط الجاري.

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