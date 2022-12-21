الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى: بكين وبرلين شريكتان فى الحوار والتعامل مع التحديات العالمية

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، أن بلاده وألمانيا كانتا دائما شريكتين في الحوار والتنمية والتعاون، وفي التعامل مع التحديات العالمية.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

 

وقال شي إنه يأمل في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بألا تستهدف العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي أي طرف ثالث أو تعتمد عليه أو تخضع له.

 

وعلى صعيد متصل ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية نقلا عن بيان للحكومة الألمانية، أن الرئيس الألماني حث نظيره الصيني - خلال الاتصال - على استخدام نفوذه للتأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.. وفقا لبيان صحفي أصدرته الحكومة الألمانية.

 

وأكد الرئيس الألماني- حسب البيان - على المصلحة المشتركة للصين وأوروبا في إنهاء الحرب مع شرط انسحاب الجنود الروس، معربا عن شكره للرئيس الصيني على الرفض الصريح للتهديدات النووية من قبل روسيا.

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