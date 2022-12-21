وزير الطاقة الجزائرى: قرار تسقيف أسعار الغاز إجراء مزعزع لاستقرار الأسواق

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن قرار الاتحاد الأوروبي بـ"تسقيف أسعار الغاز" هو إجراء أحادي الجانب ومزعزع لاستقرار أسواق الطاقة.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به، خلال النسخة الـ4 من يوم الطاقة الجزائري-الألماني، والذي نظمته وزارة الطاقة الجزائرية، بالجزائر، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوزارة الفيدرالية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا.

وأوضح عرقاب أن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية تشكل ضرورة كبرى لاستقرار إمدادات الطاقة".

وأشار وزير الطاقة الجزائري إلى أن خط أنابيب الغاز بين الجزائر وجزيرة سردينيا، الواقعة على البحر المتوسط، سيستخدم مبدئيًا لتصدير كميات الغاز الإضافية إلى أوروبا.

كان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على تحديد سقف سعري قدره 180 يورو للغاز في الاتحاد الأوروبي لكل ميجاوات /ساعة في إطار آلية تصحيح السوق.