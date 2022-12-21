ميرهان حسين تقلد أحلام وأنغام على الهواء للمرة الأولى

قلدت الفنانة ميرهان حسين، عددًا من النجوم على الهواء خلال ظهورها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc.

طريقة تقليدها لأحلام

ومن النجوم الذين قامت بتقليدهم، الفنانة الإماراتية أحلام، وقلدت طريقتها في الغناء والكلام والحديث عن مجوهراتها، كما قلدت الفنانة نبيلة عبيد، خاصة بعدما سبق وقلدت رقصتها في فيلم "الراقصة والسياسي"، وأشادت بها الفنانة نبيلة عبيد ووصفتها بأنها فنانة موهوبة.

وكان من الشخصيات التي قلدتها الفنانة اللبنانية إليسا، والفنانة أنغام، وكانت ميرهان قد نظمت عددًا من البورايك الخاصة بكل شخصية وأعدها لها الكوافير هيثم دبور.

كما وعدت الفنانة إسعاد يونس بتقليدها في فيديو جديد ستقوم بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

واعتادت ميرهان حسين، على تقليد نجوم الفن والمشاهير عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وباستخدامها الماكياج وباروكة الشعر تكون نسخة ثانية من النجوم الذين تقوم بتقليدهم وتحظة فيديوهاتها بنسب مشاهدات عالية من متابعيها.