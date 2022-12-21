الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميرهان حسين تقلد أحلام وأنغام على الهواء للمرة الأولى

ميرهان حسين
ميرهان حسين

قلدت الفنانة ميرهان حسين، عددًا من النجوم على الهواء خلال ظهورها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc.

 

طريقة تقليدها لأحلام

ومن النجوم الذين قامت بتقليدهم، الفنانة الإماراتية أحلام، وقلدت طريقتها في الغناء والكلام والحديث عن مجوهراتها، كما قلدت الفنانة نبيلة عبيد، خاصة بعدما سبق وقلدت رقصتها في فيلم "الراقصة والسياسي"، وأشادت بها الفنانة نبيلة عبيد ووصفتها بأنها فنانة موهوبة.

وكان من الشخصيات التي قلدتها الفنانة اللبنانية إليسا، والفنانة أنغام، وكانت ميرهان قد نظمت عددًا من البورايك الخاصة بكل شخصية وأعدها لها الكوافير هيثم دبور.

كما وعدت الفنانة إسعاد يونس بتقليدها في فيديو جديد ستقوم بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

واعتادت ميرهان حسين، على تقليد نجوم الفن والمشاهير عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وباستخدامها الماكياج وباروكة الشعر تكون نسخة ثانية من النجوم الذين تقوم بتقليدهم وتحظة فيديوهاتها بنسب مشاهدات عالية من متابعيها. 

ميرهان حسين تقليد أحلام أنغام نبيلة عبيد الماكياج باروكة الشعر

مواد متعلقة

ميرهان حسين تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مشاركتها بمسلسل «مشوار الونش»

ميرهان حسين: عرفت المعنى الحقيقى للغيرة في طفولتى مع أخى

بفستان بمبى.. ميرهان حسين تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة السينمائى

فستان ببطانة.. ميرهان حسين بإطلالة جريئة بمهرجان القاهرة السينمائى 2022

ميرهان حسين تفاجئ جمهورها بإطلالة أنيقة أمام البحر (صور)

فستان أبيض.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

حافية القدمين.. ميرهان حسين تشعل «انستجرام» بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين تستعرض «تاتوهاتها» فى جلسة تصوير جديدة.. تعرف على معانيها

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

ويجز يكشف حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين

أستاذ تخطيط يكشف أهمية مبادرة «سكن لكل المصريين» فى توفير وحدات سكنية لأهالى العشوائيات

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء ومواد مخدرة

الرئيس الصينى: بكين وبرلين شريكتان فى الحوار والتعامل مع التحديات العالمية

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023.. وباقى الإجازات الرسمية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية