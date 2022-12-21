الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 150 طن أرز شعير بمخزن تاجر فى البحيرة (صور)

الحملات الرقابية
الحملات الرقابية بمحافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، وكذلك متابعة حركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحملات الرقابية بمحافظ البحيرة

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، والمحاسب أحمد جميل عقدة مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بالدلنجات بتنفيذ حملة تموينية بالدلنجات أسفرت عن ضبط 150 طن أرز شعير داخل مخزن قام صاحبهم بحجبهم عن التداول بالأسواق لبيعهم في السواق السوداء  وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لمضرب الأرز بدمنهور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة بمركز الدلنجات برئاسة المستشار إسلام الدماطى مدير النيابة تحت إشراف المستشار اسلام حازم رئيس النيابة التحقيقات مع المتهم.

الحملات الرقابية بمحافظ البحيرة

من جانبها أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود مديرية تموين البحيرة والأجهزة الرقابية فى ضبط المتاجرين باقوات الشعب وأكدت على ضرورة استمرار وتشديد الرقابة و تكثيف الحملات لضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات من أجل المواجهة الحازمه لجشع بعض التجار.

الحملات الرقابية بمحافظ البحيرة

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددا على التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة، مع التشديد على استمرار تلك الحملات التموينية المكبرة بالتعاون مع مع جميع الأجهزة التنفيذية.

 

الحملات الرقابية بمحافظ البحيرة

 

ئيس مجلس الوزراء الإجراءات القانونية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتورة نهال بلبع المخابز والأسواق تكثيف الحملات الرقابية مجهولة المصدر مديرية التموين والتجارة

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