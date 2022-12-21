الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ناقشت أبرز قضايا المنطقة.. صحفى يستعرض أهمية دورية انعقاد «مؤتمر بغداد» للتعاون والشراكة

مؤتمر بغداد
مؤتمر بغداد

أوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أهمية دورية انعقاد "مؤتمر بغداد" للتعاون والشراكة، قائلا: "إن هناك حرص لانعقاد القمة في نسختها الثانية، وقبل نهاية العام بأيام، حتى تكون هناك دورية لفكرة الإنعقاد".

 

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، مع الإعلامية لما جبريل، أن القمة الأولى انعقدت في أغسطس قبل الماضي، وكان من المفترض أن تنعقد القمة الثانية في أغسطس 2022، لافتا إلى أن تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفراغ منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو السبب في تأخر هذا الإنعقاد. 

 

وأوضح أن الانعقاد الدوري يعطي أهمية لفكرة محاولة التأثير وتحويل هذه القمة إلى آلية سياسية مستديمة تناقش ليس فقط الشأن العراقي، لكن أيضًا بهدف النظر في كل مشاكل المنطقة. 

 

وأشار إلى أن الجزء الأساسي من القمة كان متعلقًا بالشأن العراقي والحفاظ على أمنه واستقراره والتضامن معه ورفض التدخلات الأجنبية، لافتاً إلى أن هناك إشارات كثيرة متمثلة في الأمن المائي والأمن الغذائي، البيئة، المشاريع الإقتصادية للربط الكهربائي بين دول المنطقة للتعاون الثنائي بين العراق وكل دولة، أو التعامل الثنائي بين الدول المنطوية في هذه القمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

اليوم.. فصل الشتاء يبدأ رسميا فى مصر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

ناقشت أبرز قضايا المنطقة.. صحفى يستعرض أهمية دورية انعقاد «مؤتمر بغداد» للتعاون والشراكة

كيف يمكن زيادة المناعة ضد فيروسات وأمراض الشتاء؟.. أشرف عقبة يُجيب

زيلينسكى يغادر أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية