ناقشت أبرز قضايا المنطقة.. صحفى يستعرض أهمية دورية انعقاد «مؤتمر بغداد» للتعاون والشراكة

أوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أهمية دورية انعقاد "مؤتمر بغداد" للتعاون والشراكة، قائلا: "إن هناك حرص لانعقاد القمة في نسختها الثانية، وقبل نهاية العام بأيام، حتى تكون هناك دورية لفكرة الإنعقاد".

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، مع الإعلامية لما جبريل، أن القمة الأولى انعقدت في أغسطس قبل الماضي، وكان من المفترض أن تنعقد القمة الثانية في أغسطس 2022، لافتا إلى أن تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفراغ منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو السبب في تأخر هذا الإنعقاد.

وأوضح أن الانعقاد الدوري يعطي أهمية لفكرة محاولة التأثير وتحويل هذه القمة إلى آلية سياسية مستديمة تناقش ليس فقط الشأن العراقي، لكن أيضًا بهدف النظر في كل مشاكل المنطقة.

وأشار إلى أن الجزء الأساسي من القمة كان متعلقًا بالشأن العراقي والحفاظ على أمنه واستقراره والتضامن معه ورفض التدخلات الأجنبية، لافتاً إلى أن هناك إشارات كثيرة متمثلة في الأمن المائي والأمن الغذائي، البيئة، المشاريع الإقتصادية للربط الكهربائي بين دول المنطقة للتعاون الثنائي بين العراق وكل دولة، أو التعامل الثنائي بين الدول المنطوية في هذه القمة.