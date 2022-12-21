أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022
مع التذبذب الموجود في أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية أصبح البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 هو الأكثر اهتمامًا لمعرفة آخر ما وصل إليه سعر الذهب.
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022
في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 خاصة عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في الأسواق.
سعر الذهب عيار 24
1988.5 جنيه للبيع
1965.75 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 22
1822.75 جنيه للبيع
1802 جنيه للشراء
سعر الذهب من عيار 21
1740 جنيها للبيع
1720 جنيها للشراء
سعر الذهب عيار 18
1491.5 جنيه للبيع
1474.25 جنيه للشراء
سعر الذهب من عيار 14
1160 جنيها للبيع
1146.75 جنيه للشراء
سعر الذهب من عيار 12
994.25 جنيه للبيع
982.75 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
13920 جنيها للبيع
15205 جنيها للشراء
ترقب أسعار الذهب مع اجتماع البنك المركزي
ومع عقد البنك المركزي غدا الخميس اجتماع يترقب الكثيرين ما ستأتي من قرارات يمكنها أن تؤثر على سعر الذهب في مصر.