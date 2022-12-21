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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

مع التذبذب الموجود في أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية أصبح البحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 هو الأكثر اهتمامًا لمعرفة آخر ما وصل إليه سعر الذهب. 

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

في هذا التقرير نوضح لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 خاصة عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في الأسواق. 

 

سعر الذهب عيار 24

1988.5 جنيه للبيع

1965.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب عيار 22

1822.75 جنيه للبيع

1802 جنيه للشراء

سعر الذهب من عيار 21

1740 جنيها للبيع

1720 جنيها للشراء

 

سعر الذهب عيار 18

1491.5 جنيه للبيع

1474.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب من عيار 14

1160 جنيها للبيع

1146.75 جنيه للشراء
 

سعر الذهب من عيار 12

994.25 جنيه للبيع

982.75 جنيه للشراء
 

سعر جنيه ذهب

13920 جنيها للبيع

15205 جنيها للشراء
 

ترقب أسعار الذهب مع اجتماع البنك المركزي 
 

ومع عقد البنك المركزي غدا الخميس اجتماع يترقب الكثيرين ما ستأتي من قرارات يمكنها أن تؤثر على سعر الذهب في مصر.

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وائل لطفي

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