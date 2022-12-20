الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إسكان النواب» تناقش طلب إحاطة حول أزمات الصرف الصحي بالبحيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بشأن تدنى خدمات الصرف الصحي بمدن وقرى مراكز محافظة البحيرة عامة وقرى وتوابع مركز أبو حمص خاصة.

واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، تساءلت من خلاله حول أسباب توقف الأعمال دون سابق إنذار، حيث يوجد 29 قرية تم الانتهاء منها قبل البدء فى المشروع القومى لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عدم وجود شفافية ووضوح فى التنفيذ والالتزام بالخطط المدرجة، وعلى سبيل المثال 10 مجالس قرى بالتوابع “بستتواى، دمسنا، بركة غطاس، بطورس، بلقطر، كوم القناطر، النخلة، قافلة، المدينة، جواد حسنى”.

وأوصت لجنة الإسكان بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ووضع خطة بالأولوية لمركز أبو حمص.

عقد الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة المهندس أشرف زكريا، ورئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المهندس محمد نشأت اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد البحيرة.

إسكان النواب الشرب والصرف الصحي القيادة السياسية المشروع القومي لتطوير الريف توجيهات القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023 في مصر

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

«فى حكم الميت».. تسجيل يكشف رأى بايدن فى الاتفاق النووى مع إيران

محمد الباز يعرّى الجميع: «لدينا نخبة خائنة تخفى الحقائق ليُقال عنهم مناضلون وثوار»

«قوي عاملة النواب» تناقش طلب إحاطة حول مصير العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية

مباحث التموين تُداهم 981 مخبزا مخالفًا بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية