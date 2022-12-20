«إسكان النواب» تناقش طلب إحاطة حول أزمات الصرف الصحي بالبحيرة

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بشأن تدنى خدمات الصرف الصحي بمدن وقرى مراكز محافظة البحيرة عامة وقرى وتوابع مركز أبو حمص خاصة.

واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، تساءلت من خلاله حول أسباب توقف الأعمال دون سابق إنذار، حيث يوجد 29 قرية تم الانتهاء منها قبل البدء فى المشروع القومى لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عدم وجود شفافية ووضوح فى التنفيذ والالتزام بالخطط المدرجة، وعلى سبيل المثال 10 مجالس قرى بالتوابع “بستتواى، دمسنا، بركة غطاس، بطورس، بلقطر، كوم القناطر، النخلة، قافلة، المدينة، جواد حسنى”.

وأوصت لجنة الإسكان بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ووضع خطة بالأولوية لمركز أبو حمص.

عقد الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة المهندس أشرف زكريا، ورئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المهندس محمد نشأت اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد البحيرة.