«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز لقاءات الرئيس السيسى على هامش «مؤتمر بغداد»

استعرضت نانسي نور، مراسل "إكسترا نيوز" في البحر الميت، أبرز ما جاء في لقاءات الرئيس السيسي على هامش "مؤتمر بغداد" للتعاون والشراكة.

وقالت الإعلامية نانسي نور، خلال مداخلة عبر "سكايب" لتغطية extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، إن مثل هذه القمم تعتبر فرصة مثالية لعقد عدد من اللقاءات الثنائية، وربما أوسع من النطاق الثنائي بين الدول المختلفة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له عدد من اللقاءات على هامش هذه القمة.

وأوضحت أن القمة الثلاثية بين زعماء مصر والأردن والعراق، شملت مباحثات حول أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال البناء على آلية العمل المشترك التي اكتسبت قيمة مضافة مع عقد القمة لما تحتويه على العديد من الشراكات وأسس التنمية والدفع بعلاقات التعاون الثلاثي بين هذه الدول.

وأشارت إلى اللقاء الثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الأخذ في الاعتبار التنامي الملحوظ في العلاقات المصرية الفرنسية على مدى السنوات الماضية، وأشكال التنسيق المختلفة في القضايا المتعددة.