5 يناير «سينما زاوية» تبدأ عرض أفلام خيرى بشارة

أعلنت سينما “زاوية” عن عرض عدد كبير من أفلام المخرج خيري بشارة في يناير المقبل.

وكتبت الصفحة الخاصة بالسينما عبر فيس بوك :"كلاكيت تاني مرة، متحمسين إننا نبدأ ٢٠٢٣ في زاوية مع البرنامج المُنتظر "سينما خيري بشارة" واللي هيبدأ من يوم ٥ يناير.

وتابعت الصفحة :"سينما خيري بشارة" هو برنامج أفلام تقدمه زاوية يحتفي بالمخرج الكبير خيري بشارة، الذي طالما انتظرنا فرصة لإستضافة أفلامه وعرضها على الشاشة الكبيرة مرة أخرى، مثلت أفلام خيري بشارة علامات في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينات والثمانينات، والتي لا زالت تؤثر في السينما المصرية المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب.

واستكملت:" يعرض البرنامج مجموعة من أهم أعمال المخرج، تم ترميم بعضها مؤخراً من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى ثلاث أفلام وثائقية تم ترميمهم من المركز القومي للسينما. يعد البرنامج فرصة لإعادة إكتشاف أعمال خيري بشارة بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثير ما يوصف بالمتمرد".

واختتمت :"انتظروا تفاصيل أكتر عن الأفلام والبرنامج الموازي، تصميم الهوية البصرية: عمرو حسن، الصورة الفوتوغرافية إهداء من المصور وليد فكري.