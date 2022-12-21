مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-12-2022 فى مصر
يلبي موقع الدستور حاجة المصلين الباحثين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 من أجل أداء فروض يومهم في ميعادها دون الخروج عنها.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-12-2022 في مصر
ففي هذا للتقرير نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-12-2022 في عدد من المحافظات التي تختلف أوقات الصلاة فيها باختلاف المحافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٢:٤٠ م
صلاة المَغرب ٤:٥٩ م
صلاة العِشاء ٦:٢٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص
الشروق ٦:٥٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٣ م
صلاة المَغرب ٥:٠٢ م
صلاة العِشاء ٦:٢٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة
صلاة الفجْر ٥:١٥ ص
الشروق ٦:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٢:٤١ م
صلاة المَغرب ٥:٠٠ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجْر ٥:١١ ص
الشروق ٦:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٢:٣٤ م
صلاة المَغرب ٤:٥٢ م
صلاة العِشاء ٦:١٦ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا
صلاة الفجْر ٥:١٦ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٤٩ م
صلاة المَغرب ٥:٠٨ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص
صلاة العَصر ٢:٢٨ م
صلاة المَغرب ٤:٤٦ م
صلاة العِشاء ٦:١٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجْر ٥:٠٢ ص
الشروق ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٢:٤٤ م
صلاة المَغرب ٥:٠٣ م
صلاة العِشاء ٦:٢٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجْر ٥:٣٥ ص
الشروق ٧:٠٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٥:٤١ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجْر٥:٣١ ص
الشروق٧:٠٥ ص
صلاة الظُّهْر١٢:٠٩ م
صلاة العَصر٢:٥٤ م
صلاة المَغرب٥:١٢ م
صلاة العِشاء٦:٣٦ م