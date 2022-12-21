مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-12-2022 فى مصر

يلبي موقع الدستور حاجة المصلين الباحثين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 من أجل أداء فروض يومهم في ميعادها دون الخروج عنها.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-12-2022 في مصر



ففي هذا للتقرير نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21-12-2022 في عدد من المحافظات التي تختلف أوقات الصلاة فيها باختلاف المحافظة.





مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



صلاة الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٢:٤٠ م

صلاة المَغرب ٤:٥٩ م

صلاة العِشاء ٦:٢٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية



صلاة الفجْر ٥:٢٠ ص

الشروق ٦:٥٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٢:٤٣ م

صلاة المَغرب ٥:٠٢ م

صلاة العِشاء ٦:٢٦ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة



صلاة الفجْر ٥:١٥ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٢:٤١ م

صلاة المَغرب ٥:٠٠ م

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد



صلاة الفجْر ٥:١١ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٢:٣٤ م

صلاة المَغرب ٤:٥٢ م

صلاة العِشاء ٦:١٦ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنيا



صلاة الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٢:٤٩ م

صلاة المَغرب ٥:٠٨ م

صلاة العِشاء ٦:٣٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش



صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص

صلاة العَصر ٢:٢٨ م

صلاة المَغرب ٤:٤٦ م

صلاة العِشاء ٦:١٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر



صلاة الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر ٢:٤٤ م

صلاة المَغرب ٥:٠٣ م

صلاة العِشاء ٦:٢٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان



صلاة الفجْر ٥:٣٥ ص

الشروق ٧:٠٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٥:٤١ م

صلاة العِشاء ٧:٠٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح



صلاة الفجْر٥:٣١ ص

الشروق٧:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر١٢:٠٩ م

صلاة العَصر٢:٥٤ م

صلاة المَغرب٥:١٢ م

صلاة العِشاء٦:٣٦ م