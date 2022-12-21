أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 تشغل أذهان الكثير من المواطنين للبحث عنها سواء من التجار أو المواطنين المستهلكين أو ربات المنزل الذين يسعون لتربية هذه الدواجن في المنزل أو شرائها كغذاء أساسي لأسرتهم.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 21-12-2022 بمختلف أنواعها من الفراخ إلى الكتاكيت والبط وسعر البيض اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ البيضاء 40 جنيها

الفراخ الساسو 57 جنيها

امهات بيضاء 31 جنيها

كتكوت أبيض 2 جنيه

كتكوت ساسو 2.75 جنيه

كتكوت بلدي 2.40 جنيه

كتكوت هجين 2.50 جنيه

كتكوت فيومى 2.50 جنيه

فيومى على وشه 2.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 85 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 94 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 89 جنيها.

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 13 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 14.25 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 11 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 29 جنيها

أسعار لحم البط اليوم

لحم بط بلدي كيلو 48 جنيها

لحم بط مولار كيلو 29 جنيها

لحم بط فرنساوي كيلو 28 جنيها

لحم بط مسكوفي كيلو 45 جنيها



أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 50 جنيها

رومي أبيض جديد شهر / كيلو 100 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيها

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها



أسعار الحمام اليوم

الحمام العبسي 150 جنيها

الحمام الأسترالي 575 جنيها

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيها

زغاليل روماني 125 جنيها

حمام روماني أصفر 350 جنيها

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيها

زغليل زاجل 625 جنيها

الحمام الهزاز 250 جنيها

حمام الشقلباظ 250 جنيها

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيها

الزغاليل البلدي 40 جنيها

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيها

