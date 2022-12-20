سجلت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية ارتفاعًا طفيفًا تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي لـ«الدستور» أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨ نحو ١٥٠٠ جنيه

سجل عيار ٢١ نحو ١٧٥٠ جنيهًا

سجل عيار ٢٤ نحو ٢٠٠٠ جنيه

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه ذهب ١٤٠٠٠ جنيه.



وأوضح أن الأسعار لا تشمل المصنعية، وأشار إلى أن سعر الذهب العالمي سجل ١٨٢٠ دولارًا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم العالمي.

وتولي مصر اهتمامًا خاصًا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة بالذهب في مصر.