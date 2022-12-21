سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

مع ترقب النتائج التي ستصدر من اجتماع البنك المركزي المقرر عقده قريبًا يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم في مصر ومدى القيمة التي وصل لها في مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-12-2022 في مصر

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأربعاء وعدد من العملات الأجنبية الأخرى في تعاملات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنك المركزي اليوم للشراء 24.6686 جنيه وللبيع 24.7453 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي للشراء 24.64 جنيه وللبيع 24.69 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 24.64 جنيه وللبيع 24.69 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 24.70 جنيه وللبيع 24.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الدولار في بنك cib للشراء 24.68 جنيه وللبيع 24.75 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 21-12-2022

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-12-2022

يقدم موقع الدستور خدمة معرفة أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية أمام الجنبيه المصري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-12-2022 للشراء 26.2351 جنيه وللبيع 26.3191 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-12-2022 للشراء 80.5585 جنيه وللبيع 80.8352 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-12-2022 للشراء 6.5556 جنيه وللبيع 6.5812 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 21-12-2022 للشراء 6.7158 جنيه وللبيع 6.7385 جنيه

