الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في مصر

مع ترقب النتائج التي ستصدر من اجتماع البنك المركزي المقرر عقده قريبًا يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم في مصر ومدى القيمة التي وصل لها في مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-12-2022 في مصر

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأربعاء وعدد من العملات الأجنبية الأخرى في تعاملات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022 

سجل الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنك المركزي اليوم للشراء 24.6686 جنيه وللبيع 24.7453 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21-12-2022 

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي للشراء 24.64 جنيه وللبيع 24.69 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022 

سجل الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 24.64 جنيه وللبيع 24.69 جنيه 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 21-12-2022 

سجل الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 24.70 جنيه وللبيع 24.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم الأربعاء 21-12-2022 

سجل الدولار في بنك cib  للشراء  24.68 جنيه وللبيع 24.75 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 21-12-2022  
سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

 

تحرك برلماني بشأن حلول أزمة الدولار والعملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-12-2022  

يقدم موقع الدستور خدمة معرفة أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية أمام الجنبيه المصري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-12-2022  للشراء 26.2351 جنيه وللبيع 26.3191 جنيه 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-12-2022 للشراء 80.5585 جنيه وللبيع 80.8352 جنيه 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-12-2022 للشراء 6.5556 جنيه وللبيع 6.5812 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 21-12-2022  للشراء 6.7158 جنيه وللبيع 6.7385 جنيه
 

txt

تقارير دولية تكشف أسباب الارتفاع الجديد في سعر الدولار عالميًا

txt

مجلس الوزراء يرد على شائعات نقص الدولار

الدولار سعر الدولار في مصر اسعار العملات الاجنبية الدولار اليوم في بنك مصر البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم الاربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الأربعاء 21-12-2022

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

مع بداية فصل الشتاء.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-12-2022

خلال ساعات.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفى الحكومة

أدعية لتفريج الهموم.. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية