لا يفوتك هذا المساء| استقبال تاريخى لبعثة منتخب المغرب بالرباط.. و«الأرصاد» تحذر من الطقس خلال أسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

مَن يخلف الملياردير إيلون ماسك في إدارة تويتر حال رحيله؟

بعد تصويت 57.5 % بنعم على رحيل رئيس مجلس إدارة تسلا والملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك من إدارة تويتر، بدأت تقارير أجنبية تضع احتمالات لبدائل ربما يستعين بها صاحب صفقة المنصة الزرقاء بدلاً عنه.

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عدد من المرشحين المحتملين بدلاً عن إيلون ماسك. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــا.

«الدستور» تكشف ما يحدث فى السوق الموازية للدولار

حالة من التدهور والانهيار أصابت السوق الموازية للصرف فى مصر، عقب موافقة صندوق النقد الدولى على حزمة التمويل الخاصة بمصر، ما انعكس على تراجع سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمية، ليصل إلى مستوى ٢٩ جنيهًا، بعدما وصل إلى ٣٨ جنيهًا فى يوم الجمعة الماضى.

«الدستور» تواصلت مع عدد من خبراء الاقتصاد، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع المفاجئ للسوق الموازية، وكيف أسهمت الإجراءات الأخيرة للدولة فى تحقيق ذلك الانخفاض. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــا.

استقبال تاريخى لبعثة منتخب المغرب فى الرباط بعد إنجاز المونديال «فيديو»

احتشد الشعب المغربي في العاصمة الرباط منذ قليل، في استقبال أسطوري لبعثة المنتخب المغربي التي وصلت من الدوحة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 بقطر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــا.

«الأوقاف»: مليون شنطة غذائية للأسر الأولى بالرعاية رمضان المقبل

قررت وزارة الأوقاف توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن عملية التوزيع تبدأ قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــا.

«انخفاض رؤية وهطول أمطار».. «الأرصاد» تحذر من الطقس خلال أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غد الأربعاء، حتى الإثنين 26 ديسمبر، على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة من خلال بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس غائم جزئي بوجهٍ عام خلال الأيام القليلة القادمة، مع احتمالية هطول الأمطار في بعض المناطق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــا.

«العالم يتسع للجميع».. أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى «مؤتمر بغداد»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اليوم يأتي ونحن نشهد تحسنا ملحوظا في الأوضاع بالعراق، واغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وللشعب العراقي العزيز على استكمالهم مراحل الاستحقاق الدستورية، ما يفتح المجال نحو الانطلاق إلى المستقبل.

وفي سياق ذلك، ننشر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته اليوم في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة، والتي جاءت على النحو التالي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــا.