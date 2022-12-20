تنمّر على شقيقه المعاق.. التحقيق مع موظف طعن جاره فى حلوان

تباشر النيابة العامة بحلوان، التحقيق مع موظف بتهمة التعدى على جاره بمطواة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن حدوث مشادة كلامية بينه وبين موظف مقيم بدائرة القسم حال قيام المصاب بمعاتبة الموظف لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من "ذوى الاحتياجات الخاصة"، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الموظف على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كان بحوزته.

وكان المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان قد تلقي بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله مواطنًا مقيمًا بدائرة القسم مصابًا بجرح نافذ وجروح قطعية بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.

بالبحث والتحري تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح المستخدم.